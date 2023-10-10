Ruh halinizi yükseltecek detaylarla dolu eğlenceli fotoğraflar
Genelde bir fotoğraftan, daha sonra hatırlamak istediğimiz bir anı dondurmasını bekleriz. Ancak bazı kareler o kadar sürprizli olabilir ki detaya indikçe daha komik bir hale gelebilir ve yıllar sonra bile sizi fazlasıyla güldürebilir.
"Peki, bu planlandığı gibi gitmedi..."
"Ne bekleyeceğine dair hiçbir fikri yoktu."
"Kuzenim timsahla baş edebileceğini düşündü. Anında pişman oldu."
"Kız arkadaşım ve arkadaşları grup fotoğrafı çekmeye çalıştılar, Alfie de fotoğrafta yer almak istedi."
"Büyükbabama en sevdiği çikolatalardan kocaman bir kutu aldım ve o da bana bu fotoğrafı e-postayla göndererek sonunda çikolataları bitirdiğini söyledi."
"Eski fotoğraflarımı karıştırırken kızlarımdan birinin bir şeyler planladığını gördüm."
"Oğlum neden bebeğini yere atan bir kadının resminin olduğunu sordu."
"Bunu ördek dudağına benzediği için komik olduğunu düşünen 7 yaşındaki kızımın izniyle paylaşıyorum."
"Uzun bir araba yolculuğu sırasında kızımın elinde eşimin telefonu vardı. Barbie rüya evlerinin tamamını Amazon'dan sipariş etmiş."
Kaynak: Reddit