Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ruhani bir kez daha referandumu işaret etti!

AA

İran Cumhurbaşkanı Ruhani "Anayasanın 59. maddesi (referandum) tıkanıklıkları açma maddesidir. Söz konusu madde ne zaman lazım olursa referandum kapısının halka açık olduğunu söylüyor" dedi.

Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anayasanın 59. maddesine göre referandum kapısının her zaman için halka açık olduğunu ve bu maddenin tıkanıklıkları açma maddesi olduğunu söyledi.

Başkent Tahran'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Ruhani, ihtilaflı meselelerle ilgili referanduma gidilebileceği yönündeki düşüncesini yineledi.

HÜKÜMETİN SAHİP OLDUĞU YETKİLER TARTIŞMASI

Hükümetin sahip olduğu yetki konusunu yeniden gündeme getiren Ruhani, en önemli toplantılarda defalarca anayasanın uygulanması durumunda hükümetin yeterli yetkiye sahip olduğunu dile getirdiğini ve yasalar açısından herhangi bir sorun olmadığını ifade etti.

Ruhani, savaş şartlarının normal şartlardan çok farklı olduğunu ve 1980-1988 yıllarındaki Irak savaşında tüm yetkinin Savaşı Destekleme Yüksek Konseyinin inisiyatifine bırakıldığını ve devrim lideri Humeyni'nin de tüm yetkileri bu konseye devrettiğini hatırlattı.

Ruhani, Anayasanın 134. maddesi ve hükümetin yetkilerine değinerek, "Hükümetin yetkileriyle ilgili 134. maddeyi bir kere daha incelemenizi istiyorum. Bu madde program ve politika belirlemeyi Cumhurbaşkanının inisiyatifine bırakmıştır, bu nedenle Cumhurbaşkanı programını kitap halinde halka sunuyor. Kabineyi tanıtmadan önce bile programı oylanması için Meclise gönderiyor." diye konuştu.

ABD'nin yaptırımları tekrar başlayınca ülke lideri Ali Hamaney'e ülkenin savaş şartlarında komutanlığa ihtiyacı olduğunu ve kendisinden komutanlık yapmasını istediğini aktaran Ruhani, Hamaney'in "Komutanlık görevini siz üstlenin." cevabını verdiğini söyledi.

Ruhani, hükümetin icraatlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Kimse yaptığı işlerin kusursuz ve noksansız olduğunu iddia edemez, Anayasada var olan tüm yetkiler kendisinde tanınsa bile hükümet de buna dahildir. Kaldı ki hükümete böyle bir imkan verilmemiştir."

"REFERANDUM MADDESİ TIKANIKLIKLARI AÇMA MADDESİDİR"

İhtilaflı konularda referanduma gidilebileceği yönündeki Anayasa maddesine işaret eden Ruhani, "Anayasanın 59. maddesi (referandum) tıkanıklıkları açma maddesidir. Söz konusu madde ne zaman lazım olursa referandum kapısının halka açık olduğunu söylüyor. Bu maddeden ne zaman istifade edilir veya daha önce istifade etmeli miydik? Bunlar ayrı konulardır." ifadelerini kullandı.

Ruhani, 2004 yılında Hamaney'e nükleer anlaşma konusunun referanduma götürülmesini teklif ettiğini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini ancak daha sonra hükümetin değişmesiyle gündemin de değiştiğini belirterek, referandumu öngören 59. maddenin her zaman yol açıcı olabileceğini kaydetti.

"ABD İLE SAVAŞTA ÜLKE BEDEL ÖDÜYOR"

Ruhani, yaşanan ekonomik krizle ilgili olarak da ağır şartların içinde bulunduklarını ancak temel gıda rezervlerinin önceki yıllara göre daha iyi olduğunu belirterek, "Halkın geçim şartlarının daha da ağırlaşmasına izin vermemek için çabalıyoruz. Halkın yaşadığı sıkıntının kesinlikle farkındayız ve hükümetin çabası yaşam şartlarının daha da ağırlaşmasının önüne geçmek içindir." diye konuştu.

İran mallarını taşıyan bir geminin 10 gündür hiçbir ülkenin limanına yanaşarak yükünü indiremediğini aktaran Ruhani, bunun İran tarihinde görülmemiş bir olay olduğunu ve ABD Dışişleri Bakanlığının bu ülke ile bağlantılı gemi için devrede olduğunu belirterek, "İran'ın bir petrol gemisi, yükünü bir yere ulaştırana kadar sürekli olarak uydular ile takip ediliyor. Biz geride bıraktığımız 40 yılda hiç böyle bir şey görmemiştik. ABD ile savaşta ülke bedel ödüyor. Fikir birliği ve karşılıklı güven, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik savaşı kazanmanın temel faktörleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Muhaliflerin açıklamalarını da eleştiren Ruhani, şöyle devam etti:

"Ülke içinde bazıları; halkın hükümete olan güveninin azalması durumunda, hükümet destekçilerinin Mecliste çoğunluğu kaybedeceğini düşünüyor. Bunlar hükümetin çabalarını küçük görerek ve yok sayarak gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminde galip gelmenin peşinde. Bu ise İran tarihine yapılacak en büyük ihanettir."

Ruhani, basın mensuplarından hükümetin halka yönelik çalışmalarını anlatmalarını ve düşmanın propagandalarını boşa çıkararak insanlara umudu aşılamalarını istedi.

REFERANDUM AÇIKLAMASI ÜLKEDE TARTIŞMA YARATMIŞTI

Ruhani, geçen hafta başkent Tahran'da gençler ve öğrencilerle bir araya geldiği toplantıda da, "Anayasada birçok imkan bulunmaktadır ve 59. maddesine göre; kültürel, dış siyaset ya da toplumsal bir meselede görüş ayrılığı olduğunda bunu halka sunabiliriz. Bu ilkeye göre; milletvekilleri, Mecliste karar alıp görüş ayrılığı bulunan konuyu halkoylamasına sunup sorunu çözebilirler." demişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 11 Şubat 2018'de Tahran'da düzenlenen devrimin yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, ülkedeki ihtilaflı konular hakkında referanduma gidilebileceğini söylemişti. Ruhani'nin açıklaması ülkedeki muhafazakâr kesimlerin tepkisini çekmişti.

Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, sosyal medya hesabından Ruhani'nin açıklamasına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanının uzmanlık alanı olmayabilir ama herkes tarafından bilinen 59. maddenin üzerinde tartışılacak bir şey yoktur. 59. madde yasama, yürütme ve yargının tercihi alanındadır. Cumhurbaşkanı belki bunu, başka bir maddeyle karıştırmış olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkenin lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Keyhan gazetesinin müdürü Hüseyin Şeriatmedari ise Ruhani'nin referandum açıklamasının "halka ihanet" olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin İbadi'nin de aralarında olduğu İranlı 15 siyasi ve sivil aktivist, yaptıkları açıklamada, ülkenin yönetim sisteminin belirlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler gözetiminde referandum yapılması çağrısında bulunmuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Guaido, hükümetle müzakere ettiğini açıkladı
DÜNYAGuaido, Maduro hükümetiyle görüşüyor
Filistin'den "İsrail'i tanımaya devam edemeyiz" açıklaması
DÜNYA"İsrail'i tanımaya devam edemeyiz"
Almanya'daki cami kundakçısını cemaat yakalayıp, polise teslim etti
DÜNYACami kundakçısı kıskıvrak yakalandı!
İngiltere'deki liderlik yarışının favorisi Boris Johson
DÜNYAİngiltere'deki liderlik yarışının favorisi Boris ...
Irak Başbakanı Abdülmehdi, Trump'ı ziyarete gitmemiş!
DÜNYAIrak Başbakanı'ndan Trump'a şok tepki!
ABD'den Suudi Arabistan 8 milyar dolarlık silah satışı
DÜNYAABD'den Suudi Arabistan'a 8 milyar dolarlık silah ...
Belçika polisi, kelepçeli şüphelinin kafasını tekmeledi
DÜNYABelçika polisi, kelepçeli şüphelinin kafasını ...
Tayland'da darbeden 5 yıl sonra ilk parlamento açıldı
DÜNYATayland Kralı darbeden 5 yıl sonra parlamentoyu açtı!
Brezilya'da insanlıktan utandıran görüntüler
DÜNYABrezilya'da insanlıktan utandıran görüntüler
'Trump şeytan' dedi, ABD polisi ateş etti!
DÜNYA'Trump şeytan' dedi, ABD polisi vurdu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X