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Ruhani'den muhafazakarlara eleştiri: "Yaptırımları sona erdirmek istediğimizde birileri rahatsız oluyor"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümete yönelik açıklamalarda bulunan muhafazakarları eleştirerek, "İthalat ve ihracatın önündeki engelleri kaldırmak ve yaptırımları sona erdirmek istediğimizde birileri rahatsız oluyor ve yas tutuyor." dedi.

Ruhani'den muhafazakarlara eleştiri:
AA

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, yaptırımların kaldırılması ve muhafazakar kanadın hükümete yönelik eleştirileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Halkın ekonomik savaşta olduğunu ve zor şartlarda yaşadığını belirten Ruhani, "Yaptırımları kaldırmak istediğimiz için bazıları mersiye okuyor. Çok ilginçtir. Adam hem 'halkı düşünüyorum' diyor hem de yaptırımlar kalkacağı zaman ağlayıp sızlıyor ve mersiye okuyor. Bu olmaz. Halkı düşünüyorsanız iyi işte yaptırımları kaldırıyoruz. Neden rahatsız oluyorsunuz? Neden Viyana'dan rahatsızsınız?" ifadelerini kullandı.

Halkın durumunun düzelmesi ve temel gıda ürünlerine ulaşımın kolaylaştırılması için 2 bin kalem ürünün üzerindeki yasakların kalkması gerektiğine dikkati çeken Ruhani, şunları söyledi:

"İthalat ve ihracatın önündeki engelleri kaldırmak ve yaptırımları sona erdirmek istediğimizde birileri rahatsız oluyor ve yas tutuyor. Birileri milli menfaatleri bir kenara bırakıp partisel, grupsal ya da aşiretsel çıkarlar peşinde koşarsa şüphesiz ki ihanet etmiştir."

Hükümete "Neden Viyana'daki görüşmeleri terk etmiyorsunuz?" eleştirilerinin yöneltildiğini aktaran Ruhani, "Viyana, müzakerelerin yapıldığı merkezdir. Halkımıza söz veriyorum, Viyana müzakerelerinin sonu İran'ın zaferi olacaktır. Bugün bu konuda büyük adımlar attık. Yaptırımları aşanların elleri öpülmelidir." dedi.

- "Seçimlere katılım düşük olursa cumhuriyet zarar görür"

Ruhani, haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili adaylık sürecinin tamamlanmasının ardından ikinci aşamada başvuruları değerlendirip kesin aday listesini açıklayacak Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) kararlarının seçime katılım üzerinde etkili olacağı değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, "AKK'nin Anayasa çerçevesinde ve düzenin çıkarları doğrultusunda adım atmasını ümit ediyorum. Bu şekilde halkın seçimlere katılımı teşvik edilir. Seçimlere katılım düşük olursa cumhuriyet zarar görür." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarına da değinen Ruhani, Müslüman ülkelerden Filistin halkının, saldırılardan kurtulması için her türlü çabayı ortaya koymalarını istedi.

Hasan Ruhani, "Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği adım atmadığı için kendimiz güçlü olmalıyız. Bugün Filistin halkını savunmak görevimizdir. Zafer en sonunda Filistin halkının olacaktır." ifadelerini kullandı.

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