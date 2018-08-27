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Ruhani ve Macron nükleer anlaşması üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ‘Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın geleceği üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

27.08.2018 - 19:51 | Güncelleme: İHA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede taraflar ‘Kapsamlı Ortak Eylem Planı’(KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın geleceği üzerine konuştu. Ruhani, görüşmede İran’ın KOEP çerçevesinde Avrupa’dan beklentilerini dile getirdi ve Avrupa’nın pratik sahada planlarını netleştirip, uygulamalara hız vermesini istedi.

İran’ın anlaşmadaki tüm taahhütleri yerine getirmesine rağmen ABD’nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekilişine değinen Ruhani, dahil olan diğer ülkelerin de bu anlaşmayı korumak için uygulamaları gereken planları, daha hızlı ve daha net bir şekilde yürütmesini bekledikleri söyledi.

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ardından anlaşmanın diğer taraflarının daha ağır bir sorumluluk altına girdiklerini belirten Ruhani, İran’ın KOEP’in korunmasını istediğini ancak bunun Avrupa’nın finansal, petrol, sigorta, taşıma ve ulaşım alanlarındaki geleceğe dönük planlarının netliğine bağlı olduğunu ifade etti.

Macron ise KOEP’in önemini vurgulayarak, Fransa’nın bu konuda elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. KOEP’in korunması için gerçek anlamda çaba gösterdiklerini belirten Macron,konu hakkındaki çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

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