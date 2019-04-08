Yaklaşık bir senedir çalışmalarını sürdürdüğü ''Ruhum Bela'' albümünde 10 şarkıyı müzikseverlere sunan Can Bonomo'nun yeni albüm kayıtları The FatLab'de Ali Rıza Şahenk tarafından yapıldı.

Albümde bulunan 7 şarkının düzenlemesini, diğer albümlerinde de beraber çalıştığı Can Saban, 2 şarkının düzenlemesini Sabi Saltiel ve 1 şarkının düzenlemesini sahne arkadaşı Emre Kula yaptı.

Albümün bazı şarkılarında vokal ve vokal koçluğunu ise Fatma Turgut ve Özge Fışkın üstlendi. Albümlerindeki şarkılarında çeşitlilik sunan Can Bonomo, Nazım Hikmet'ten Atilla İlhan'a, Ulvi Cemal Erkin'den Peter Doherty'ye kadar yıllardır beslendiği sayısız değerli ismin çok kültürlü Yakın Doğu müziğini ''İstanbul Müziği'' olarak tanımlıyor.