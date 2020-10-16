'Ruhun Kabuğu' sanat severlerle buluştu



Sanatçı Zeynep Akgün, insanın beden-ruh dikotomisi ve bunun toplumdaki yerimizi şekillendirmedeki etkisini ele aldığı dördüncü kişisel sergisini 'Ruhun Kabuğu' başlığıyla açtı. Akgün'ün insan bedenine odaklandığı yeni eserleri, Galeri 77'de 15 Kasım'a kadar sanat severlerle buluşacak.

Zeynep Akgün

Zeynep Akgün yeni serisindeki eserlerinin bilinenle bilinmeyeni ve de görülenle görülmeyeni birbirine bağlamak için gerçeklik ve gerçeküstücülük arasında gidip geldiğini söylüyor.

Yeni serisinde yer alan gövdeler ve elbiseler, insanın maddesel olmayan yanını, yani ruhunu kaplayan birer kabuk gibi yer aldıklarını belirtiyor. Kabuk kavramı içeri ile dışarıyı ayıran, sertliğiyle özü dış etkenlere karşı koruyan/kaplayan/çevreleyen bir metafor olarak sanat severlerin karşısına çıkıyor.

Zeynep Akgün, sıcak ve dinamik gövdeler ile uçuşan kumaşlar ve boş elbiseler arasında bir kontrast kuruyor. Ten ve kumaş arasındaki ilişki, boş ve dolu gövdeler arasındaki farklılıklar; fizik ve metafizik ayrımıyla birleşince o tekinsiz ruh-beden ikiliğine işaret eden bir gerilim açığa çıkarıyor. Akgün’ün resimlerindeki figürler tüm elbiselerden, tüm zincirlerden ve tüm sosyal kalıplardan sıyrılmış gibi duruyorlar.

Zaman ve uzay boyunca özgürce hareket ederek modern erkek ve kadınların bireyselleşme sürecinin evrensel birer sembolü hâlini alıyorlar. Boş ve minimal arka planlar, çıplaklık ve içi boş elbiselerle birleşince bedenin doğal saflığına ve ruhun özgürlüğüne vurgu yapıyorlar. Akgün’ün eserlerinde, beden ve ruh tüm dünyevi ve sosyal boyunduruklardan kurtularak olmaları gerektiği gibi var oluyorlar: Özgürce ve birey olarak...