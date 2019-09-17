Rum böreği tarifi, nasıl yapılır?

Rum böreği, Ege mutfağının dikkat çeken geleneksel lezzetleri arasında yer alır. Hamursuz yapılan Rum Böreği’nin tarifini hep beraber yapalım.
Rum Böreği Tarifinin Malzemeleri:
- 150 gram lor peyniri
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı nişasta
- Bir yemek kaşığı doğranmış dereotu
- Tuz
- 1 patlıcan
Rum Böreği Tarifinin Yapılışı:
Patlıcan kabuklarını alacalı şekilde soyup, 1 santimetre kalınlığında halkalar şeklinde dilimleyerek, tuzlu suda bir süre bekletip kurulayalım.
Lor peyniri, yumurta, nişasta, dereotu ve tuzu harmanlayalım.
Bu karışımı patlıcanların bir yüzünde, yarım küre oluşturacak biçimde şekillendir elim.
Bir tavada, iyice ısınan yağda 3-4 dakika kızartalım.
Kâğıt havlu üzerine yağı alındıktan sonra sıcak olarak servis yapalım. Yemeğimiz hazır.
Afiyet olsun...
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