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Rum Ortodoks cemaati üyeleri "Aya Pareskevi Günü"nde buluştu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı'nda "Aya Paraskevi Günü" dolayısıyla tören yapıldı. Etkinlik kapsamında Ayazma Manastırı'nda düzenlenen geleneksel ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti

Rum Ortodoks cemaati üyeleri
AA

Halk arasında "Ayazma Panayırı" olarak bilinen etkinlik dolayısıyla Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Ayazma mevkisinde buluştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerinin alındığı etkinlikte, katılımcılara girişte dezenfektan verilip vücut ısıları ölçüldü.

Tarihi manastırdaki geleneksel ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Törende, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile çok sayıda kişi hazır bulundu.

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