Rumlar tarafından kurulduğu düşünülen 'Santa', Osmanlı belgelerinde ortaya çıktı

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Trabzon'u fethetmesinin, Santa köyünün kuruluşunda dolaylı olarak etkili olduğunu belirten Dr. Dursun, "Osmanlıların burada daimi bir yönetim kurmuş olması, Santa'nın 1554'e doğru ve 1583'te köye dönüşümünü doğrudan etkiliyor. Osmanlı'da hem yerel hem merkezi yönetim bu tip kırsal bölgelerin nüfus tutmasını, tarım ve tarımsal üretimin artmasını ve köye dönüşmesini doğrudan destekliyor. Santa'yı da desteklediğine dair kuvvetli bulgularımız var. Santa'nın bir 'Derbentçi', geçit köyü olduğu ve Osmanlıların bu yerleşimi destekledikleri açık" dedi.

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"YUNAN DEĞİL; OSMANLILAR KURDU"

Dr. Dursun, Santa köyünü bugüne kadar o dönemde yaşamış Rumların kurduğu sanıldığını fakat bulguların Osmanlı Devleti'ni işaret ettiğini belirterek, "Santalılar Antik Çağ'dan beri kimsenin karışmadığı, bilmediği, müdahale etmediği, kendi başına oluşmuş 7 mahalleli bir Rum yerleşimi olarak düşünülüyordu.

Oysa ilk başta mezra, daha sonra mütevazi bir köy, madenci köyü değil; 'Derbentçi' köyü ve Osmanlı yönetiminin desteğini arkasında hissetmiş bir köy olarak tarih sahnesine 1500'lü yıllarda çıkıyor. Osmanlı yönetiminin ilk döneminde Santa'nın boş olduğunu biliyoruz. Nüfus ilk başta tamamen Ortodoks ve gayrimüslim Rumlardan oluşuyor. Fakat bu zannedildiği gibi bağımsız, kolonizasyon çağından kalma, Yunanlıların kurduğu bir köy yerleşimi değil" dedi.