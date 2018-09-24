18 Ekim 2018’de kapılarını açacak “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi, 20. yüzyılın başında, Rusya ve dünya tarihinin dönüm noktalarıyla ivme kazanan ve şekillenen Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerini kapsamlı bir seçkiyle yansıtacak.

Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilecek sergide, gelişim çizgisiyle ve Batı sanatının avangart akımlarıyla kurduğu farklı ilişkiyle özgün bir konuma sahip olan Rus Avangardı, dönemini yansıtan 500’ün üzerinde eserle temsil edilecek.

Rus Avangardı’nın izlediği yolu 1900’lerden 1930’ların sonuna kadar takip edecek sergi Kazimir Maleviç, Vladimir Tatlin, Vasili Kandinski, Olga Rosanova, Liubov Popova gibi, dönemin belirleyici isimlerinin eserlerini bir araya getirecek.

Kazimir Maleviç Kadın portresi

Günümüzde yüzü dünyaya dönük en kapsamlı Rus Avangardı koleksiyonlarından ve arşivlerinden olan, Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi’nin ev sahipliği yaptığı George Costakis Koleksiyonu, 375 eserle “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisinin temelini oluşturacak.

Sergide, Avrupa’nın tanınmış özel koleksiyonlarından ve Devrim sonrası porselen koleksiyonuyla öne çıkan Rusya Dekoratif, Uygulamalı ve Halk Sanatları Müzesi’nden ödünç alınan eserler de yer alacak.

Desenler, porselen ve metal objeler ile dantel ve elbise tasarımlarının yer aldığı bu seçki, Rus Avangardı’nın hayatı yeniden düzenlemeye yönelik idealinin kapsamını ve halk sanatıyla ilişkisinin tarihini gözler önüne serecek.

Rus Avangardı’nın dönemin kültürel atmosferinde yol açtığı dönüştürücü etki, eserlerin yanı sıra görkemli konstrüksiyonlarla ve yeniden canlandırmalarla da yansıtılacak.

Sergi süresince gerçekleştirilecek film gösterimleri, edebiyat etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmalarıyla, Rus Avangardı’nın farklı disiplinlerdeki üretimi derinlemesine ele alınacak.

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