Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!

Rusya'da yaşayan 32 yaşındaki Tatiana 'Tanya' Tuzova hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 1520 adet Barbie oyuncağı seti olan Tatiana, dev set için bugüne kadar toplamda 160 bin dolar gibi ufak bir servet harcadı. Rus Barbie "Arkadaşım yok. Arkadaş edinmek için zamanım yok" diyen Tatiana "Yalnız olmayı seviyorum. Kimse fikirlerime karışmıyor" dedi