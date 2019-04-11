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Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!

Giriş: 11.04.2019 - 10:52 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Rusya'da yaşayan 32 yaşındaki Tatiana 'Tanya' Tuzova hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 1520 adet Barbie oyuncağı seti olan Tatiana, dev set için bugüne kadar toplamda 160 bin dolar gibi ufak bir servet harcadı. Rus Barbie "Arkadaşım yok. Arkadaş edinmek için zamanım yok" diyen Tatiana "Yalnız olmayı seviyorum. Kimse fikirlerime karışmıyor" dedi

  • 1Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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    Rusya'da yaşayan 32 yaşındaki Tatiana 'Tanya' Tuzova, Rus Barbie olarak anılıyor.

     

  • 2Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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    160 bin dolar harcayarak 1520 adet Barbie oyuncağı seti toplayan Rus Barbie, kıyafetleri ve saçıyla da tam olarak Barbie bebeğe benziyor.

     

  • 3Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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    En büyük Barbie koleksiyonuna sahip olduğunu belirten Rus Tatiana, bu konuda dünya rekoru kırmayı hedefliyor.

     

  • 4Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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    Soyadını da Barbie olarak değiştirmeyi planlayan genç kadın, ileride sadece pembe giyinmeyi istiyor.

     

  • 5Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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    Hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Tanya, yalnız bir yaşam sürdüğünü itiraf etti. "Arkadaşım yok. Arkadaş edinmek için zamanım yok" diyen Tatiana "Yalnız olmayı seviyorum. Kimse fikirlerime karışmıyor. Hayatımı seviyorum" açıklamasını yaptı. 

     

  • 6Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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    En yakın arkadaşının 5. kocası olduğunu itiraf eden Tuzova "Çalışıyorum, şarkı yapıyorum, ödüller alıyorum, çocuklar ve büyüme çağındaki kızlar için kıyafetler tasarlıyorum" dedi. Rus Barbie, pembe renge olan sevgisini "Günlük kıyafetlerimin tümü pembe renkte, pembe renkten sıkılmıyorum çok farklı tonları var" cümleleriyle anlattı.

  • 7Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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    Doktor olan 5. eşini karaoke yaparak etkilediğini ifade eden genç kadının 11 yaşında bir oğlu da var. 

     

  • 8Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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    Anaokulu olmak isterken tam zamanlı Barbie olan genç kadın, "Barbie benim mesleğim değil, yaşam tarzım. İnternette hakarete maruz kaldığımda insanlara, alkol almadığımı, sigara içmediğimi ya da küfretmediğimi söylüyorum" diyen Barbie yaptığı güzel işlerin görmezden gelinmesine isyan etti. 

  • 9Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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    "Tarzım için uzun yıllardır çalışıyorum ve bu görünüşe çok para yatırdım" diyen Rus Barbie kendisinin benzersiz olduğunu da eklemeyi ihmal etmedi. 

  • 10Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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    İşte Rus Barbie'nin sosyal medya hesabından kareler...

  • 11Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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  • 15Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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  • 17Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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  • 18Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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  • 19Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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  • 20Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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  • 21Rus Barbie Tatiana 'Tanya' Tuzova'dan samimi itiraf!
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