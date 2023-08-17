Rus basını: Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov için anlaşmayı sağladı - Beşiktaş Haberleri

Rus basını: Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov için anlaşmayı sağladı - Beşiktaş Haberleri

Rus basını: Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov için anlaşmayı sağladı Rus basınında yer alan habere göre; Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov konusunda CSKA Moskova ile her konuda anlaşmaya vardı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre, Bakhtiyor Zaynutdinov, bugün yaptığı son antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

CSKA Moskova ve Beşiktaş, her konuda anlaşma sağlarken oyuncun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Habere Kazak futbolcu için 5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay verilecek.