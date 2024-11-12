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        Haberler Dünya Rus bombardıman uçakları Karadeniz'de planlı uçuş yaptı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Rus bombardıman uçakları Karadeniz'de planlı uçuş yaptı

        Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Rus bombardıman uçağının Karadeniz üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 20:42 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:42
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        Rus bombardıman uçakları Karadeniz'de planlı uçuş yaptı
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-22M3" tipi 2 Rus bombardıman uçağının, Karadeniz'deki uluslararası sularda planlı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

        Bu uçaklara "Su-30CM" ve "Su-27" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, uçuşun 5 saat sürdüğü ifade edildi.

        Ayrıca, "Tu-95 MS" tipi 2 stratejik bombardıman uçağının da Barents Denizi üzerinde planlı uçuş yaptığı aktarıldı.

        Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde düzenli olarak uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı kaydedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #rusya
        #karadeniz
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