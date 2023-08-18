Rus çocuk otel havuzunda boğuldu!

Alanya'da 6 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu Antalya'da tatil yapan Rus ailenin 6 yaşındaki çocuğu girdiği otel havuzunda boğuldu. Feci olayda sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus ailenin 6 yaşındaki çocuğu otel havuzunda boğuldu.

AA'da yer alan habere göre bir otelde tatillerini geçiren ailenin erkek çocuğu Roman Deleu yüzmek için havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Deleu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.