Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen su altı araştırma gemisinde çıkan yangının sebebine ilişkin, "Olayın asıl nedeni, akü bölümünde çıkan yangın ve bu yangının yayılması olarak tespit edildi." ifadesini kullandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının sebebiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor verdi.

Geminin onarımının mümkün olduğunu belirten Şoygu, tamiratın ne kadar süreceği konusunda değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Olayın meydana geliş sebebiyle ilgili de bilgi veren Şoygu, "Olayın asıl nedeni, akü bölümünde çıkan yangın ve bu yangının yayılması olarak tespit edildi." ifadesine yer verdi.

"MEKANİZMA TAMAMEN ÇALIŞIR DURUMDA"

Bakan Şoygu, yangın çıkan gemideki nükleer bölümle ilgili şunları kaydetti:

"Nükleer mekanizma tamamen izole edilmiş halde ve kapalı. Ayrıca mekanizmanın tamamen korumaya alınması konusunda gereken önlemler alındı. Mekanizma tamamen çalışır durumda, bu da bize geminin yeterince kısa sürede yeniden işler hale gelmesi için umut veriyor."

Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen su altı araştırma gemisinde önceki gün yangın çıktığı bildirilmiş, 14 denizcinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Hasar gören geminin, Rusya Kuzey Filosu'nun Barents Denizi'ndeki Severomorsk üssüne taşındığı ifade edilmişti.