Rus devlet medyası, Putin'in Mariupol’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Rus devlet medyası, Putin'in Mariupol’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı

Rus devlet medyası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ele geçirilen Ukrayna'daki liman şehri Mariupol’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rus devlet medyası, Putin'in Mariupol’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı
BBC TÜRKÇE
Putin Reuters
Putin, Cumartesi günü de Sivastopol Valisi Mihail Razvozhayev ile Rus işgali altındaki Kırım'da bir araya geldi

Rus devlet medyası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ele geçirilen Ukrayna'daki liman şehri Mariupol’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yayımlanan resmi videolarda Putin’in gece vakitlerinde kentte araba kullandığı ve ardından da bir konser salonunu ziyaret ettiği görülüyor. Ancak BBC, videonun konumunu doğrulayamadı.

Bu, Putin’in işgal edilmiş yeni Ukrayna topraklarına yaptığı ilk ziyaret.

Tass haber ajansı, Putin’in bölgeye helikopterle gittiğini ve bazı yerel insanlarla da bir araya geldiğini aktardı.

Videoda Putin’in arabada Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Kuşnulin ile birlikte olduğu görülüyor. Kuşnulin, Putin’e şehrin nasıl yeniden inşa edileceğini anlatıyor.

Putin aynı zamanda kentteki Filarmoni Salonu’na da ziyaret ederken görüntülendi. Söz konusu salon, kent Ruslar tarafından kuşatıldığında Azovstal demir çelik fabrikasında direnenlerin duruşmalarını yapmak için kullanılıyordu.

Kent, Rus işgalinin en uzun ve en kanlı çatışmalarına sahne oldu. 10 aydan uzun bir zamandır ise Rusların kontrolünde. Ukrayna, 20 binden fazla insanın kentte öldürüldüğünü söylüyor.

Birleşmiş Milletler uzmanlarına göre ise kentteki binaların yüzde 90’ının hasar aldığını, yaklaşık 350 bin insanın da kenti terk etmeye zorlandığını belirtiyor. Kentin savaş öncesindeki nüfusu 500 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede yaşayan yerli halktan bazı kişiler, BBC’ye yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın şehrin yeniden inşa etmek ve halkın gönlünü kazanmak için pahalı bir kampanya yürüttüğünü söyledi.

Rus yetkililer kentte şu anda 300 bin kişinin yaşadığını belirtiyor.

Rusya’nın kente yönelik saldırılarında yüzlerce kişinin sığındığı bir tiyatro salonunun da yıkıldığı görüldü. En az 300 kişinin orada öldüğü düşünülüyor.

Ukrayna ve insan hakları grupları, saldırının bir savaş suçu teşkil ettiğini söylüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İtalya'da onlarca yıldır tartışılan projeye onay: Sicilya dünyanın en uzun asma köprüsüyle ana karaya bağlanacak
BBC İtalya'da onlarca yıldır tartışılan projeye onay: ...
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping önümüzdeki hafta Moskova'da Putin ile görüşecek
BBC Çin Devlet Başkanı Şi Cinping önümüzdeki hafta ...
Fransa'da tartışmalı emeklilik yasası: Hükümet meclisi baypas kararı aldı, binlerce kişi sokaklara çıktı
BBC Fransa'da tartışmalı emeklilik yasası: Hükümet ...
Kuzey Kore'den, Japonya - G. Kore zirvesi öncesi kıtalararası balistik füze denemesi
BBC Kuzey Kore'den, Japonya - G. Kore zirvesi öncesi ...
Belçika’da 1 ay önce oğluyla birlikte kaybolan Türk kadının cesedi Hollanda sınırında bulundu
BBC Belçika’da 1 ay önce oğluyla birlikte kaybolan Türk ...
Ay'a yolculuk: NASA yeni 'Uzay kıyafeti'ni tanıttı
BBC Ay'a yolculuk: NASA yeni 'Uzay kıyafeti'ni tanıttı
Karadeniz'de Rus uçaklarıyla karşılaşan Amerikan İHA'sı düştü: ABD ve Rusya olayı nasıl yorumladı?
BBC Karadeniz'de Rus uçaklarıyla karşılaşan Amerikan ...
İngiltere'de son ayların en büyük grevi: Yüz binlerce öğretmen, doktor, memur ve metro çalışanı iş bıraktı 
BBC İngiltere'de son ayların en büyük grevi: Yüz binlerce ...
Pakistan'da gözaltına alınmak istenen İmran Han'ın destekçileriyle polis arasında çatışma
BBC Pakistan'da gözaltına alınmak istenen İmran Han'ın ...
İtalya, artan göçmen sayısı için Rus Wagner grubunu suçladı
BBC İtalya, artan göçmen sayısı için Rus Wagner grubunu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.