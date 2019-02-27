Rusya Ligi'ne verilen ara sona ererken küme düşme mücadelesi veren FK Ufa'dan ilginç bir kampanya geldi.

Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti'nin temsilcisi olan Kırmızı-Beyazlılar'ın kulüp müdürü Şamil Gazizov'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre bugün oynanacak Dinamo Moskova maçı için ilginç bir kampanya düzenlenecek. Mücadeleyi stadyumdan izlemeye gelen taraftarlara, karşılaşmada puan kaybı yaşanması halinde bilet paraları iade edilecek. Bonus olarak da bundan sonraki ilk iç saha maçı olan Akhmat Grozny karşılaşmasının bileti ücretsiz olarak verilecek.

Kulüp yönetimi, taraftarlardan biletlerini kaybetmemesini isterken fiyatlar 100 ila 450 ruble arasında değişiyor.