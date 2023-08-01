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        Haberler Dünya Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Zaporijya'daki birlikleri ziyaret etti

        Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Zaporijya'daki birlikleri ziyaret etti

        Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un Zaporijya bölgesindeki cephe hattını ziyaret ettiği bildirildi. Ziyaretin görüntüleri devlet haber ajansı RIA Novosti tarafından paylaşıldı.

        Çetiner Çetin
        cetinercetin@haberturk.com
        Giriş: 01.08.2023 - 12:28
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        Gerasimov, Zaporijya'daki birlikleri ziyaret etti
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        Gerasimov'un Zaporijya'daki komuta karakolunu denetlediğini belirtilirken "Komuta noktasında, Genelkurmay Başkanı Gerasimov, grubun komutanı Albay General Alexander Romanchuk'tan mevcut durum, düşmanın eylemlerinin son durumu ve Rus birliklerinin bölgedeki performansı hakkında rapor verildi" denildi.

        Savunma Bakanlığı, teftiş sırasında Gerasimov'un "düşmanın zamanında tespit edilmesine, ona önleyici saldırılar düzenlemesine ve bataryaya karşı savaş yürütmesine dikkat çektiğini" sözlerine ekledi.

        Bu yılın Ocak ayında Gerasimov'un Ukrayna savaşında komutan olarak atandığı açıklanmıştı. Bu atama, on yılı aşkın bir süredir Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Gerasimov'u ülkenin üst düzey pozisyonlarından birine getirdi ve ona Ukrayna'daki askeri harekat için daha fazla sorumluluk verdi.

        Savaşın destekçileri Gerasimov'u sık sık eleştiriyor ve cephedeki başarısızlıklardan onu sorumlu tutuyor. Wagner lideri Prigojin de özellikle Gerasimov'u sert bir şekilde eleştiren isimler arasındaydı.

        Prigojin'in Gerasimov ve Savunma Bakanı Şoygu'ya karşı duyduğu hoşnutsuzluk, Haziran ayında paralı askerler ile düzenli ordu arasında doğrudan bir askeri çatışmaya neden olmuştu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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