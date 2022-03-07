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Haberler Dünya Rus güçleri Kiev'e yaklaşıyor: Başkent düşerse plan ne?
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Batılı yetkililer CNN'e konuştu: Kiev'in düşmesine durumunda plan ne?

Batılı yetkiler CNN'e verdiği demeçte, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in düşmesi durumunda sürgünde Ukrayna hükümeti seçeneğinin değerlendirildiğini söyledi.

Rus güçleri Kiev'e yaklaşıyor: Başkent düşerse plan ne?
Kiev düşerse plan ne?
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HABERTURK.COM

ABD ve Avrupalı yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin başkent Kiev'den ayrılmak zorunda kalmasında, Batı'nın sürgündeki Ukrayna hükümetine nasıl destek vereceğini tartışıyor.

Batılı yetkililer CNN'e verdiği demeçte, Zelenskiy ve üst düzey Ukraynalı yetkililerin Lviv'e geçmesi ya da Ukrayna'dan tamamen ayrılarak hükümeti Polonya'dan yürütmek durumunda kalması gibi seçeneklerin tartışıldığını söyledi.

Kaynaklar, görüşmelerin yalnızca ön hazırlık olduğunu ve herhangi bir karar verilmediğini ifade etti.

İki Batılı diplomat, Zelenskiy'in Kiev'de kalmak ve Rusya'ya karşı direkt mücadele vermek istediği için olası bir sürgünde hükümet meselesinin direkt konuşulmadığını söyledi.

Kiev'in düşmesi durumuna ilişkin, Zelenskiy hükümetinin birkaç üyesinin Kiev harici bir yere gönderilmesi yönünde tartışmaların sürdüğünü söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dün CBS'e yaptığı açıklamalarda "Ukraynalıların planları var ve bunlar hakkında detay vermeyeceğim" demişti.

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