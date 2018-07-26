HABERTÜRK muhabiri Çetiner Çetin'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşi ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin de iştirak ettiği üst düzey kurumlararası bir heyetin Çarşamba günü Esad tarafından kabul edildiği ifade edildi. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin bu heyet ile görüşme talebinde bulunduğu ancak PYD yöneticilerinin bu heyet yerine Şam'da daha düşük seviyede bir Rus Heyeti ile görüştüğü öğrenildi.

Sahadaki kaynaklardan, görüşmede Suriyeli mültecilerin ve ülke içinde yer değiştirenlerin yaşam yerlerine geri dönmelerinin bir an önce sağlanması konuları dahil ülkenin ihtilaf sonrasında yeniden yapılanmasıyla ilgili görevlere özel yer verildiği öğrenildi.

Suriye Devlet Başkanı'nın Rusya'nın bu istikametteki girişimlerini takdirle karşıladığı, yurda dönmekte olan Suriyelilerin güvenli ve insan onuruna yakışır bir şekilde kabulü için gerekli şartları sağlamaya hazır olduğunu söylediği belirtildi.

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