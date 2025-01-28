Rus heyeti Suriye'de

Rus diplomasi heyeti Suriye'de temaslarda bulunacak
Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle Suriye'de varlığı tehlikeye giren Rusya, yeni yönetimle temaslarını artırmaya çalışıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcılarından Mikhail Bogdanov öncülüğündeki bir Rus heyeti Şam'a gitti.
Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'deki geleceği henüz netleşmeyen Rusya, yeni yönetimle temas kurması için bir diplomasi heyetini Şam'a gönderdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov'un öncülüğünde başkent Şam'a inen Rus diplomasi heyetinin, yeni yönetimle görüşmesi planlanıyor.
Rusya'nın Tartus ve Hmeymim'deki üslerinin durumu belirsizliğini korurken görüşmede üslerin durumunun da ele alınması bekleniyor.