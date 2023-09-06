Rus heykeltıraş, kanyondan topladığı ağaç dallarını sanat eserine dönüştürüyor

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Vaşak çalışmasını yeni tamamladığını ifade eden Tchernega, Göynük Kanyonu'na gelenlerin hem kanyonu hem de heykelleri görme imkanı bulduğunu kaydetti.

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Tchernega, ziyaretçilerin heykellere bakıp, mutlu olduğunu anlatarak, "Buranın doğal yapısı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğadan çok etkileniyorum, tüm ilhamımı kanyondan alarak eserlerimi yapıyorum. Farklı ülkelerden gelenler burayı görüp mutlu oluyor. Çevre, yaban hayatı çok önemli" ifadelerini kullandı.