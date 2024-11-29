Rus İstihbaratı: Avrupa, Ukrayna'yı paylaşacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşında tansiyon giderek yükselirken, Rusya Dış İstihbarat Servisi kritik bir iddiada bulundu. Rusya Dış İstihbarat Servisi, yaptığı açıklamada Almanya, Romanya, İngiltere ve Polonya'nın Ukrayna'yı dörde böleceğini ve 100 bini aşkın asker kontrol edeceğini belirtti.

Batı'nın Ukrayna'yı kontrol edebilmesi için Ukrayna'yı işgal etmesi gerekeceğini belirten istihbarat yetkilileri, "barış kuvvetleri" adı altında Ukrayna'ya 100 bin Avrupalı asker konuşlandırılacağını söyledi. Askerlerin; Almanya, Romanya, İngiltere ve Polonya'dan geleceği belirtildi.