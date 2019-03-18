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Rus kadınların makyajsız halleri

Giriş: 18.03.2019 - 15:44 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Rus kökenli kadınların makyaj hileleriyle adeta başka bir insana dönüştüklerini gösteren kareler...

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    Rus kökenli kadınların güzelliğini tartışmaya bile gerek yok. Peki, siz hiç düzgün fizikleri ve bakımlı görüntüleriyle erkeleri peşinden koşturan kadınları hiç makyajsız gördünüz mü? 

     

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