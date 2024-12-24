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        Haberler Dünya Rus kargo gemisi Akdeniz'de battı | Dış Haberler

        Rus kargo gemisi Akdeniz'de battı

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'in uluslararası sularında Rusya'ya ait "Ursa Mayor" adlı kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldiğini ve geminin su alarak battığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:55 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:55
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        Rus kargo gemisi Akdeniz'de battı
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz sularında bir Rus kargo gemisinin battığını duyurdu.

        Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Kriz Durumu Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in uluslararası sularında Rusya'ya ait "Ursa Mayor" adlı kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldi.

        Patlama sonucunda gemi su alarak battı.

        Gemide görev yapan 16 kişilik mürettebatın 14'ü kurtarılırken, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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