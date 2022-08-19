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Rus lider Putin ve Fransız Cumhurbaşkanı Macron'dan 'Ukrayna' görüşmesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat tarihinin hem öncesinde hem de sonrasında diplomatik süreçte aktif rol alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün Rus lider Putin'le Zaporijya Nükleer Santrali, tahıl sevkiyatı ve Ukraynalı esir askerler meselelerini görüştü.

Rus lider Putin ve Fransız Cumhurbaşkanı Macron'dan 'Ukrayna' görüşmesi
Putin ve Macron Ukrayna meselesini ele aldı
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AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna meselesini görüştü.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesi Fransa tarafının inisiyatifi ile gerçekleşti.

Ukrayna konusunun çeşitli yönlerinin ele alındığı görüşmede, Putin, Ukrayna askerlerinin sistematik olarak Zaporijya Nükleer Santrali sahasına ateş ettiğini ve bunun geniş bölgelerde radyasyon kirliliğine yol açabilecek büyük ölçekli bir felaket tehlikesi yarattığını ifade etti.

Her iki devlet başkanı nükleer santralde gerçek durumu değerlendirecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunun mümkün olan en kısa sürede bölgeye gönderilmesinin önemine dikkati çekti. Putin, Rus tarafının UAEA’dan gelecek müfettişlere gereken yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sekreterliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi uzmanlarını Ukraynalı esirlerin öldürüldüğü Yelenovka’daki gözaltı merkezindeki durumu görmeleri için davet ettiklerini de hatırlatan Putin, 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ihraç edilmesi, Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına ihraç edilmesine yönelik “paket” anlaşmanın uygulanması hakkında bilgi verdi.

Putin, Rus ihracatının önünde hala engeller olduğuna dikkati çekerek, bunun küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına ilişkin sorunların çözümüne katkı sağlamadığına işaret etti.

Putin ve Macron, gündemdeki diğer konularda temasların devam etmesi konusunda anlaştı.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

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