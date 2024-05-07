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        Haberler Dünya Rus lider Putin yemin etti, kritik mesajlar verdi

        Rus lider Putin yemin etti, kritik mesajlar verdi

        Rusya Devlet Başkanı Putin, beşinci kez devlet başkanlığına seçilmesinin ardından yemin törenini gerçekleştirdi. Altı yıllığına seçilen Putin, "Batı ile kapıları kapatmadık ama eşit şartlarda görüşürüz" dedi. Putin'in yemin töreni birçok Batı ülkesi tarafından boykot edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 12:31 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:31
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        Rus lider Putin yemin etti
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı nedeniyle ABD ve birçok Avrupa Birliği ülkesi tarafından boykot edilen bir törenle altı yıllık yeni başkanlık dönemi için yemin etti.

        Yemin töreninde konuşan Putin, "Batı ile diyalog kapısını kapatmıyoruz ancak onların kendi kararlarını vermesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

        Rus lider, şunları söyledi:

        "Diğer ülkelerle iletişime açık olacağız. Eşit şartlarda stratejik istikrar görüşmeleri mümkün. Rusya devlet yapısı her türlü zorluk ve tehdide karşı dayanıklı olmalı. Biz biriz ve harika insanlarız. Her türlü zorluğun üstesinden geliriz."

        Yüzde 70'in üstünde bir oyla seçilen 71 yaşındaki Putin bu görevi 2030'a kadar sürdürecek. Yapılan anayasa değişiklikleri sonucu Putin 6. dönem de, devlet başkanlığına aday olabilecek.

        Bazı Batı hükümetleri, seçmenlere gerçek bir alternatif sunulmadığı için Putin'in yeniden seçilmesinin demokrasi içinde bir yeri olmadığı ve bu sebeple yemin törenine katılmadıklarını belirtirken, Putin'in Rus halkının ezici desteğine sahip olduğunu söyleyen Moskova ise bu suçlamayı reddetti.

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