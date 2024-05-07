Rus lider Putin yemin etti, kritik mesajlar verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı nedeniyle ABD ve birçok Avrupa Birliği ülkesi tarafından boykot edilen bir törenle altı yıllık yeni başkanlık dönemi için yemin etti.

Yemin töreninde konuşan Putin, "Batı ile diyalog kapısını kapatmıyoruz ancak onların kendi kararlarını vermesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Rus lider, şunları söyledi:

"Diğer ülkelerle iletişime açık olacağız. Eşit şartlarda stratejik istikrar görüşmeleri mümkün. Rusya devlet yapısı her türlü zorluk ve tehdide karşı dayanıklı olmalı. Biz biriz ve harika insanlarız. Her türlü zorluğun üstesinden geliriz."