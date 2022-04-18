Rus Merkez Bankası'ndan yapısal dönüşüm mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Rus Merkez Bankası'ndan yapısal dönüşüm mesajı
ABONE OL

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: “Ekonomimiz zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor”

 Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yaptırımların temel olarak Rus finans sektörünü etkilediğini belirterek, “Ekonomimiz yaptırımlar nedeniyle zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor. Yaptırımlar şimdi ekonomideki reel sektörleri daha fazla etkilemeye başlayacak.” dedi.

Rus Merkez Bankası'ndan yapısal dönüşüm mesajı
AA

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yaptırımların temel olarak Rus finans sektörünü etkilediğini belirterek, “Ekonomimiz yaptırımlar nedeniyle zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor. Yaptırımlar şimdi ekonomideki reel sektörleri daha fazla etkilemeye başlayacak.” dedi.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın uluslararası rezervlerinden yarısına erişebildiğini söyledi.

Söz konusu rezervlerin altın, yuan ve yaptırım riski bulunmayan başka varlıklardan oluştuğuna işaret eden Nabiullina, “Ancak bu rezervler, içerideki döviz piyasasını yönetmeyi mümkün kılmıyor.” ifadesini kullandı.

Yaptırımların ardından piyasaya yönelik sert önlemler aldıklarını hatırlatan Nabiullina, “Şimdi dikkatli bir şekilde bu önlemlerin bazılarını kaldırıyoruz. İhracatçıların döviz satımına ilişkin şartları biraz daha esnek hale getirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Nabiullina, yaptırımların Rus ekonomisinde yeni bir süreç başlattığını vurgulayarak, “Ekonomimiz yaptırımlar nedeniyle zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor. Öncelikle finans sektörümüzü etkileyen yaptırımlar, şimdi ekonomideki reel sektörleri daha fazla etkilemeye başlayacak.” şeklinde konuştu.

Rus ekonomisindeki temel sorunun finansal sektöre yönelik yaptırımlar olmadığını kaydeden Nabiullina, ana sorunların ithalat, dış ticaret lojistiği ve Rus ürünlerine gelecekte uygulanabilecek olası ihracat kısıtlamaları olduğuna dikkati çekti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

702 firmaya dahilde işleme izin belgesi
İŞ-YAŞAM Bakanlıktan 702 firmaya dahilde işleme izni
Son dakika: SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı
İŞ-YAŞAM SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı
İMİB'de yeni başkan Rüstem Çetinkaya oldu
İŞ-YAŞAM İMİB'de yeni başkan Çetinkaya
Metro Turizm satılıyor
İŞ-YAŞAM Metro Turizm satılıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı 30'a yakın sektörde fiyat denetimi yap
İŞ-YAŞAM Bakanlıktan fahiş fiyat denetimi
Tüketicilerin yüzde 39.6'sı internetten alışveriş yapıyor
İŞ-YAŞAM İnternet alışverişinde 'yorum' etkisi
'Avrupalının mutfak eşyalarındaki tercihi Türkiye'
İŞ-YAŞAM Türk mutfak sektöründe hedef dünyada ilk üç
"2050 yılı ihracat hedefimiz 500 milyar dolar"
İŞ-YAŞAM "2050 yılı ihracat hedefimiz 500 milyar dolar"
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat tüm dünyanın ...
Rusya, Türkiye’den bazı tarım ürünlerinin ithalatına yönelik kısı
İŞ-YAŞAM Rusya, Türkiye'den ithalat kısıtlamalarını gevşetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.