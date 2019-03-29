Rus milyarder 436 milyon dolarlık yatını eski eşinden geri aldı

Azeri asıllı Rus işadamı Farhad Ahmedov, İngiltere mahkemeleri tarafından eski karısına verilmesi kararlaştırılan 436 milyon dolarlık lüks yatını geri aldı.

Dubai'deki Temyiz Mahkemesi, İngiliz mahkemesinin gemiye el konulması kararını bozdu.

İngiliz mahkemesi, 2017'deki boşanma davasında 1,4 milyar dolar serveti olduğu belirtilen Ahmedov'un, karısı Tatiana Ahmedova'ya 600 milyon dolar ödemesine karar vermişti.

Ancak, Dubai'deki mahkeme, bu kararın Dubai'de uygulanamayacağına hükmetti.

'Karara sevindi ama şaşırmadı'

Avukatı, Ahmedov'un karara çok sevindiğini ancak şaşırmadığını söyledi.

Tatiana Ahmedeva'nın avukatları ise Dubai mahkemeleri nezdindeki girişimlerinin devam edeceğini, İngiltere mahkemelerinden dün yeni bir tedbir kararı çıkarttıklarını açıkladı.

Ahmedov, karısıyla 2000'de boşandıklarını söylemişti.

Ancak iki yıl önceki davada, yargıç bununla ilgili bir kanıt bulunmadığına ve boşanma belgelerinin sahte olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Ahmedov'un petrol ve doğal gaz ticaretinden elde ettiği belirtilen servetinin paylaşılabilmesi için malvarlıklarına el konulmasına karar verdi.

Rusya lideri Vladimir Putin'e yakın bir iş adamı olarak bilinen Ferhad Ahmedova, Luna adlı yatını Rus milyarder Roman Abramoviç'ten satın almıştı.

Ahmedov ve eski karısı Rusya vatandaşı. Ancak ikisinin de İngiltere'de daimi oturma izni var.