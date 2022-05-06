Rus müzakereci: Kiev temsilcileri geri çekildi 0:00 / 0:00

Reuters

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 72. gününde devam ederken, taraflar arasındaki görüşmelere katılan bir Rus müzakereci, "Kiev temsilcileri bazı konularda anlaşmaya varıldıktan sonra geri çekildi." dedi.

Görüşmelere katılan Leonid Slutsky, Rus TASS haber ajansına müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile müzakerelerin zor olduğu söyleyen Slutsky, "Müzakereleri sürdürmek zor olsa da Rus tarafındaki dört müzakereciden biriyim. " dedi.

Slutsky, "Kiev temsilcileri bazı konularda anlaşmaya varıldıktan sonra geri çekildi. Biz şuan sadece özel askeri harekata destek anlamında elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.