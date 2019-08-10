Rus oligark Vladimir Potanin (58) ve eşi Natalia Potanina'nın (58) boşanma davası, İngiltere tarihinin 'en pahalı' boşanması olarak kayda geçecek. 37 milyar dolar tazminatla boşanan Jeff Bezos ve Mckenzie Bezos çiftinden sonraki en pahalı boşanma olacak.

Üç çocuğu olan çift, 30 yıllık evliliklerini kendi ülkelerinde noktalasa da uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan Natalia Potanina, mücadelesini Londra Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı. Potanina, 15 milyar sterlin (100 milyar TL) serveti olan eşi Potanin'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan yakın dostluğu nedeniyle kendi ülkesinde boşanma tazminatı alamadığını ve eşiyle adil bir duruşmada karşı karşıya gelemediğini ifade etti.

Rusya'daki kaynaklar, Natalia Potanina'nın boşanma tazminatı olarak Rus işadamından 5 milyar sterlin (33 milyar TL) istediği belirtiyor. Potanina, eski eşinin işkencesine maruz kaldığını, ihanete uğradığını iddia etmişti.

Vladimir Potanin, dava için 'Boşanma Kraliçesi' olarak anılan Fiona Shackleton ile el sıkıştı. Shackleton, daha önce Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit El Maktum'un eski eşi Prenses Haya, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles ve İngiliz müzisyen Sir Paul McCartney'in de avukatlığını yapmıştı.

Dünyanın en büyük perakende internet satış sitesi olan Amazon'un kurucusu ve Forbes dergisine göre 131 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olarak kabul edilen Jeff Bezos, 4 çocuğunun annesi 25 yıllık eşi olan MacKenzie Bezos'tan bir servet vererek boşanmış, ikili arasında yapılan boşanma anlaşmasının tutarı 35 milyar doları bulmuştu.