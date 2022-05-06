Rus ordusu, 9 Mayıs Zafer Günü provası yaptı 0:00 / 0:00

İHA

Rusya tarafından kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü, bu yıl Ukrayna’daki savaş nedeniyle tüm dünyanın dikkatini çekiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli açıklamalar yapmasının beklendiği törenler öncesinde Rus ordusu askeri geçit provası yaptı.

Dün akşam saatlerinde başkent Moskova’daki Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen provada askerler yürüyüş yaptı, zırhlı araçlar gösterildi.

Rusya Savunma Bakanlığı şu ana kadar 2 prova yapıldığını duyurdu.

KUTLAMALAR MARİUPOL'DE OLACAK İDDİALARI

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü yaklaşırken, Ukrayna istihbaratı kutlamaların Rusya'nın ele geçirdiği liman kenti Mariupol'de gerçekleşeceğini öne sürdü.

Ukrayna istihbaratı, Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının bir bölümünü Mariupol'de düzenlemeyi planladığını iddia etti.Ukrayna savunma istihbarat teşkilatı yaptığı açıklamada, "Mariupol, Rusya'nın planlarına göre 'kutlamaların' merkezi haline gelecek. Bu amaçla, şehir merkezinin sokaklarını molozlardan, cansız bedenlerden ve patlamamış Rus mühimmatından acilen temizliyorlar" denildi.

İstihbarat teşkilatı, Rus devlet televizyonu sunucusu Vladimir Solovyov'un Mariupol'e yaptığı ziyarete dikkat çekerek, "Ruslara 'sevinç' hikayelerinin gösterileceği geniş çaplı bir propaganda kampanyası devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.