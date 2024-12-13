Rus Ordusu, Zaporijya'ya giderek yaklaşıyor

Rusya-Ukrayna savaşının ana cephesi konumunda olan doğu cephesi 2024 yılında büyük değişimlere sahne oldu. 2023 yılında oldukça sabit kalan sınırlar 2024 yılında büyük oranda değişti. Rusya 2024 yılında geçtiğimiz yıla göre elde ettiği alanı 6 kat artırırken 2024 yılında ele geçirdiği toprak 2700 kilometrekareye ulaştı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın son istihbaratlar çerçevesinde oluşturduğu güncel haritaya göre Rusya Zaporijya, Pokrovsk ve Kupyansk yönündeki ilerleyişini sürdürüyor.

Rus Ordusu geçtiğimiz haftalardan itibaren özellikle Zaporijya'ya olan baskısını artırdı. Son günlerde füze ve İran yapımı Şahit drone'ları ile düzenlenen saldırılarda 10'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Saldırıların hedefinde sivil yerleşim yerleri ve hastaneler de vardı.

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Rusya bir diğer kritik konum olan Avdiyivka şehrini şubat ayında ele geçirerek Pokrovsk şehrine doğru harekete geçmişti. CNN'in haberine göre Rus Ordusu kilit noktalardan biri olan Pokrovsk şehir merkezinden yalnızca 3 kilometre uzakta bulunuyor.