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Ortodoks kilisesinde ayrılık
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Rus Ortodoks Kilisesi Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri dondurdu

Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığına yeşil ışık yakan İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'yle olan ilişkilerini dondurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rus devletinin kilisenin işlerine karışmayacağı bildirildi

15.09.2018 - 12:19 | Güncelleme: Genel

Rus Ortodoks Kilisesi Meclisi (Synod) dün gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığını gündeme alan İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ne verilecek cevabı ele aldı. Toplantının ardından konuşan Rus Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Vladimir Legoida, Fener Rum Patrikhanesi tarafından yönetilen veya temsil edilen hiçbir etkinliğe katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

SYNOD: ANLAŞILACAĞI DİLLE 'DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ SONLANDIRDIK'

Kiliselerinde ibadet esnasında Fener Rum Patrikhanesi'nin isminin anılmamasının da karara bağlandığını açıklayan Legoida, "Bu ilişkilerde tam bir bozulma, seküler hayattan örnek verecek olursak, diplomatik ilişkilerin sonlanması" dedi. Bu karara göre Synod, Fener Rum Patrikhanesi ile eş yürütülen tüm yapılarda, çalışmalarda ve organizasyonlarda temsilciliklerini askıya alacak. Ayrıca Legoid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anma törenleri ve benzeri hiçbir seremonide de Patrik I. Bartolomeo'nun merasimlerine iştirak edilmeyecektir" denildi.

Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill (solda), Fener Rum Patriği Bartholomeos'la (sağda).

RUSYA: BİZ KARIŞMAYIZ

Euronews'in haberine göre bu gelişmelere ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada ise konunun yakından takip edildiği, Ortodoks camiasında her tür ayrılıklara karşı olunduğu ancak Rus devletinin kilisenin işlerine karışmayacağı bildirildi.

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