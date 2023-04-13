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Rus petrolündeki indirim azalıyor

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçyev, Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin bu yıl artabileceğini belirterek, "Petrolümüze uyguladığımız indirim kademeli olarak azalıyor. Mart ayında Ural petrolünün varil başına fiyatı 50 dolardı, şimdi ise 60 dolar" dedi

Rus petrolündeki indirim azalıyor
AA

Kolıçyev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, petrol gelirlerine ve yaptırımlar nedeniyle Ural petrolüne yönelik uyguladığı indirime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol fiyatlarına ilişkin tahmin yapmanın kolay olmadığını ifade eden Kolıçyev, "Şu anda petrol fiyatları artmış durumda. Petrolümüze uyguladığımız indirim kademeli olarak azalıyor." diye konuştu.

Rus petrolüne yönelik indirimin azalması sayesinde petrol ve doğal gaz gelirlerinin de artabileceğini vurgulayan Kolıçyev, "Bu bağlamda, petrol ve gaz gelirlerinin kademeli olarak artacağı beklentisi için ön koşullar bulunuyor. Bunu şu anda bile görüyoruz. Mart ayında Ural petrolünün varil başına fiyatı 50 dolardı, şimdi ise 60 dolar. Bu 10 dolarlık fark, önemli bir değer." ifadelerini kullandı.

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülke, olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya'dan indirim talep ediyor.

AB ülkeleri de Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Bu arada, Rusya Maliye Bakanlığı tarafından 7 Nisan'da yapılan açıklamada, ülkenin petrol ve doğal gaz gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 45 azalarak 1,6 trilyon rubleye (yaklaşık 19 milyar dolar) gerilediği bildirilmişti.

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