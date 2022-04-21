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Gerçek zamanlı enerji kargo takip şirketi Vortexa'nın verilerinden derlenen bilgilere göre, Rusya'nın ham petrol kargoları büyük ölçüde Baltık limanları olarak isimlendirilen Primorsk ve Ust Luga'dan yola çıkıyor. Kargoların bir kısmı da Karadeniz'deki Novorossisyk Limanı'ndan hareket ediyor.

Rus ham petrol ihracatının ana kalemini oluşturan Ural petrolü ağırlıklı olarak Baltık limanlarından ihraç ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Kuzeybatı Avrupa ve Baltık rafinerileri Ural petrolü alımlarını keskin şekilde azalttı. Geçen ay bu rafinerilere giden Ural petrolü miktarı günlük 460 bin varil azalarak 620 bin varile geriledi.

Düşüş eğilimi bu ayın ilk 10 gününde de aynı şekilde devam ederken, söz konusu rafinerilerin aldığı Ural petrolü günlük 370 bin varile kadar indi.

Avrupa ülkelerinden dolan boşluğu büyük ölçüde Çin'in doldurması beklenirken, ülkedeki Kovid-19 vakalarına karşı yeniden uygulanan karantina önlemleri nedeniyle talebin azalmasıyla Rusya'dan petrol alımları da şubat ve mart aylarının altında kaldı.

RUS PETROL İHRACATI REKOR SEVİYEDE

Hindistan'ın Ural petrolü alımları ise indirimler ve Karadeniz'deki limandan yüklenen petrol kargolarının 13 gün gibi kısa sürede Hindistan'a ulaşmasının da etkisiyle hızla artışa geçti.

Bu yılki ilk Ural petrolü kargosunu 1 Mart'ta alan Hindistan'ın Rusya'dan aldığı Ural petrolü günlük 500 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Hindistan'ın Karadeniz ve Baltık çıkışlı Ural petrolü kargolarına talebinin devam etmesi bekleniyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Rus petrolünün Asya'da alıcı bulmasıyla ülkenin petrol ihracat gelirlerinin yaptırımlar sonrası rekor seviyede olduğunu ifade etti. İhracatın bu ayın ikinci yarısında da aynı şekilde devam etmesi durumunda Rusya'nın petrol ihracatının nisanda yaklaşık 160 milyon varili bularak 2015'ten beri en yüksek nisan ayı ihracatına ulaşacağı öngörülüyor.

AB SAVAŞININ BAŞINDAN BERİ RUS PETROLÜNE 12.5 MİLYAR AVRO ÖDEDİ

Primary Vision Network verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) günlük yaklaşık 11 milyon varil ham petrol ve petrol ürünleri ithal ediyor. AB'nin Rusya'dan ham petrol ithalatı günlük ortalama 2,2 milyon varil, petrol ürünleri alımı ise 1,2 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

AB'nin petrol ithalatı içinde yaklaşık yüzde 30 ile en büyük paya sahip olan Rusya'yı Norveç ve Kazakistan izliyor. ABD, Libya ve Nijerya da AB'ye petrol ithalatında ilk sıralarda yer alıyor.

AB, kömür ambargosunun ardından Rus petrolü ithalatını da kademeli şekilde sonlandırmak üzere bir plan üzerinde çalışıyor.

Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi ve Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal) verilerine göre, AB savaşın başından beri Rusya'dan 12,5 milyar avronun üzerinde petrol alımı yaptı.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Rusya geçen yıl günlük ortalama 4,7 milyon varil ham petrol ihracatının 2,2 milyon varilini, ortalama 2,8 milyon varil petrol ürünleri ihracatının da 1,2 milyon varilini AB'ye yaptı. Böylece, Rusya'nın günlük ham petrol ihracatında AB'nin payı yaklaşık yüzde 47, petrol ürünleri ihracatında ise yüzde 43'ü buldu.