Dünya genelinde şu an ana gündem maddesi haline gelen Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya, birçok yaptırımla karşı karşıya kaldı ve ruble ciddi bir değer kaybetti. Peki, 1 dolar kaç ruble oldu?
RUS RUBLESİ KAÇ TL OLDU?
Rusya Ukrayna savaşı öncesinde 18 kuruş seviyelerinde olan Rus Rublesi savaşın başlaması ve yaptırımların açıklamasıyla düşüş yaşamayı sürdürüyor. 3 Mart Perşembe gününde (bugün) 1 Rus Rublesi 0,13 Türk Lirası'na denk geliyor.
1 DOLAR KAÇ RUBLE OLDU?
Rusya Ukrayna savaşıyla beraber 1 Dolar 99 Ruble seviyesinde dolaşırken bugün yaptırımlarla büyük bir düşüş yaşayarak %30 oranında daha değer kaybetti.
1 Ruble = 0,13 TL
1 Ruble = 0,0098 Dolar
1 Dolar =101,84 Rus Rublesi
YORUMLAR