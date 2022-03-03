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Rus Rublesi Dolar karşısında değer kaybediyor! 1 Dolar kaç Ruble oldu?

Ukrayna Rusya savaşı gözler bu kez Rus rublesine çevrildi. Rusya'nın birçok ülkesinden gördüğü yaptırımlar nedeniyle dolar karşısında değer kaybeden Rus rublesi ile ilgili son durumu bir araya getirdik. Peki, 3 Mart Perşembe günü itibariyle Rus rublesi karşısında dolar ne kadar oldu, 1 dolar kaç ruble?

Rus Rublesi Dolar karşısında değer kaybediyor! 1 Dolar kaç Ruble oldu? Ruble kaç TL?

Dünya genelinde şu an ana gündem maddesi haline gelen Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya, birçok yaptırımla karşı karşıya kaldı ve ruble ciddi bir değer kaybetti. Peki, 1 dolar kaç ruble oldu?

RUS RUBLESİ KAÇ TL OLDU?

Rusya Ukrayna savaşı öncesinde 18 kuruş seviyelerinde olan Rus Rublesi savaşın başlaması ve yaptırımların açıklamasıyla düşüş yaşamayı sürdürüyor. 3 Mart Perşembe gününde (bugün) 1 Rus Rublesi 0,13 Türk Lirası'na denk geliyor.

1 DOLAR KAÇ RUBLE OLDU?

Rusya Ukrayna savaşıyla beraber 1 Dolar 99 Ruble seviyesinde dolaşırken bugün yaptırımlarla büyük bir düşüş yaşayarak %30 oranında daha değer kaybetti.

1 Ruble = 0,13 TL

1 Ruble = 0,0098 Dolar

1 Dolar =101,84 Rus Rublesi

DOLAR/RUS RUBLESİ ANLIK DURUM

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