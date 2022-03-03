Dünya genelinde şu an ana gündem maddesi haline gelen Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya, birçok yaptırımla karşı karşıya kaldı ve ruble ciddi bir değer kaybetti. Peki, 1 dolar kaç ruble oldu?

RUS RUBLESİ KAÇ TL OLDU?

Rusya Ukrayna savaşı öncesinde 18 kuruş seviyelerinde olan Rus Rublesi savaşın başlaması ve yaptırımların açıklamasıyla düşüş yaşamayı sürdürüyor. 3 Mart Perşembe gününde (bugün) 1 Rus Rublesi 0,13 Türk Lirası'na denk geliyor.

1 DOLAR KAÇ RUBLE OLDU?

Rusya Ukrayna savaşıyla beraber 1 Dolar 99 Ruble seviyesinde dolaşırken bugün yaptırımlarla büyük bir düşüş yaşayarak %30 oranında daha değer kaybetti.

1 Ruble = 0,13 TL

1 Ruble = 0,0098 Dolar

1 Dolar =101,84 Rus Rublesi

DOLAR/RUS RUBLESİ ANLIK DURUM