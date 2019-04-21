Rusya'nın en modern savaş gemileri arasında olan güdümlü füze fırkateyninin 200 personeli bulunuyor.



Yaklaşık 1 saatte Arnavutköy sahiline ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin silahlı nöbet tuttuğu görüldü. Geminin orta bölümünde bazı askerlerin boğaz kıyısını izlediği görüldü.



Sahil güvenlik botunun da eşlik ettiği gemi yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizine açıldı.