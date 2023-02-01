HABERTURK.COM

Kremlin, Fores adlı Rus şirketi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Batı yapımı tankları imha eden askerlere ödül verileceğini açıklamıştı.

Fores, ABD yapımı Abrams veya Alman Leopard 2 tanklarını imha eden askerlere 5 milyon

Ruble (72.000 $) nakit para ile ödüllendireceklerini ifade etmişti.

Kremlin konuya ilişkin olarak açıklama yaptı ve kararın 'memnuniyetle karşılandığı' belirtildi.

Çarşamba günü Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ödüllerin Rus güçlerini zafere götürmede ekstra bir teşvik olduğunu söyledi.

BATININ UKRAYNA'YA TANK YARDIMI

AA'nın aktardığına göre Ukrayna'nın elinde T-62, T-72, T-80 ve T-84 ana muhabere tank modelleri bulunuyordu. Açık kaynaklara göre, 2022 başı itibarıyla Ukrayna'nın toplam faal tank sayısı 860 civarındayken, depolananların sayısı 1200’den fazlaydı.

Ancak bu tankların ve yaklaşık 2 bin 500 zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muharebe aracının önemli bir kısmı savaş sırasında tahrip oldu. Bunun üzerine Ukrayna, savaşta mücadele edebilmek için Batılı ülkelerden tank yardımı istedi.

ABD Abrams, Almanya ise Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya göndereceklerini açıklamıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.