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Rus tatilciler, Türkiye'ye yönelik uçuş kısıtlamalarına tepkili

Rus tatilciler, tatil için en çok tercih ettikleri Türkiye’ye yönelik uçuşların kısıtlanması nedeniyle üzüntü içerisindeler.

Rus tatilciler, Türkiye'ye yönelik uçuş kısıtlamalarına tepkili
AA

Türkiye ile Rusya arasındaki hava yolu taşımacılığının 15 Nisan-1 Haziran itibarıyla geçici olarak kısıtlanmasını AA muhabirine değerlendiren Rus turistler, planlarını ani bir şekilde değiştirmek zorunda kalmasından ötürü mağdur olduklarını söylediler.

Nisan sonunda Antalya’da tatil yapmak için plan yaptıklarını belirten Avukat Simon Antonov, “Tatilimizi uzun süre öncesinden ayarlamıştık ve çok sayıda planımız vardı.” dedi.

Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle planlarını iptal etmek zorunda kaldıklarını anlatan Antonov, “Şimdi tatil için yaptığımız ödemeyi geri alıp alamayacağımızdan emin değiliz.” diye konuştu.

Uçuşların kısıtlanmasını beklemediklerine işaret eden Antonov, “Türkiye’de tatil çok az sayıda seçeneğimizden bir tanesiydi, gerçekten çok üzgünüz.” yorumunda bulundu.

Rusya’da gerçekleşecek mayıs tatil dönemi için Türkiye’ye bilet aldıklarını anlatan sosyal medya uzmanı Yekaterina Smirnova, “Ailecek dinlenmek istiyorduk. Avrupa’daki durum ortadayken Türkiye tatil için en iyi seçenekti. Şimdi zararımızı kim karşılayacak?” ifadelerini kullandı.

- Sosyal medyada da tepkiler var

Eşiyle 20 Nisan’da Türkiye’ye gitmek için plan yaptığını anlatan Bilgi İşlem Uzmanı Vladislav Mironov, “Rusya’da tatil yapmak için seçeneğimiz yok, burada her yer çok pahalı.” dedi.

Rusya çapındaki otellerin kararın ardından fiyatlarını da yükseltmeye başladıklarına işaret eden Mironov, “Şimdi nasıl tatil yapacağımızı bilmiyoruz. Zamanımız kayıp olacak.” diye konuştu.

Çok sayıda Rus sosyal medya kullanıcısı da karara ilişkin tepkilerini dile getirirken, Rus hükümetinin aldığı karar nedeniyle biletlerini ve rezervasyonlarını iptal etmek zorunda kalmalarından şikayet etti.

Uzun süredir Türkiye’de tatil için hazırlıklar yaptıklarına işaret eden tatilciler, son dakikada alınan karar neticesinde zarara uğradıklarının altını çizdiler.

Öte yandan, internet üzerinden imza kampanyası da başlatan Ruslar, aşı yaptırdıklarını veya antikorlarının olduğunu, dolayısıyla haklarının çiğnendiğini ifade ettiler.

Geçen yıl ağırladığı 2 milyon 128 bin 758 Rus turistle Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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