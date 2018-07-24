Rus Titanı 1 milyon 200 bin liralık vurgun yapmış

"Mavrodi-Mavrodi-Melnikova" MMM adıyla dünyada Rus Titan olarak bilinen saadet zincirinin Türkiye'deki ayağına yönelik operasyona ilişkin emniyetten açıklama yapıldı. 4 bin mağdurun olduğu sistemde vurgunun boyutunun 1 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi. Eski Rus milletvekili Sergey Mayrodi'nin kurduğu öğrenilen sistem Mehmet Aydın'a Çiftlik Bank'ı kurarken ilham kaynağı olmuş.
25 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul Emniyeti Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen 25 kişi, internet üzerinden ‘titan zincirine' benzer bir sistemle dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. www.turkeymmm.net adlı internet üzerinden kurulan sistemi inceleyen polis, önemli detaylara ulaştı.
YOKSULLARA YARDIM VAADİYLE KURULDU
Polis yaptığı incelemede sistemi kuran kişi olarak Rusya'da bir dönem milletvekili seçilen ve Rusya'da ilk ‘Titan zinciri'ni getiren Sergey Mayrodi ismine ulaştı. Daha sonra 28 ülkeye yayılan Mavrodi-Mavrodi-Melnikova"nun baş harflerini oluşturan MMM sadet zinciri ilk kez 1994 yılında Rusya'da kuruldu. Yoksullara yardım vaadiyle kurulan saadet zinciri her katılana aylık yüzde 30 ila 50 arasında kâr vereceğini öne sürüyordu. Katılanların yatırım yaptıkları para, üyeye "Mavro" olarak dönüştürülüyordu. Sisteme ilk kez sokulan kişilerin yatırdığı paraya yüzde 10 kâr payı ödeniyordu. Paraların çekimi için belli bir süre geçmesi gerekiyordu. Ancak para yatıranların büyük çoğunluğu ödedikleri tutarı dahi alamadı. Bu sistem Rusya'da yasaklandı.
TÜRKİYE AYAĞINA OPERASYON
Sistemi çözen Siber Polisi faal olan yapının Türkiye ayağındaki üst ismin "Leyla" kod adlı Rusya uyruklu Elvira Egorova olduğunu belirledi. Elde edilen çalışmaların ardından İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2'si yabancı uyruklu 30 şüpheli yakalandı. Adreslerde bulunan 42 cep telefonu, 8 tablet bilgisayar, 31 bilgisayar, 8 CD, 25 USB bellek, 8 harici disk, 12 sabit disk, 12 hafıza kartı, 49 sim kart ve suç içerikli çok sayıda dokümana incelenmek üzere el konuldu. Çete elebaşı Uğur Z., Maltepe'deki lüks rezidans dairesinde yakalandı. Piramit sisteminin Türkiye ayağı sorumlusu olan ve çetenin Rusya uyruklu "Leyla" kod isimli elebaşı Elvira Egorova ise Antalya'daki evinde gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından Elvira Egorova ile çetenin elebaşı Uğur Z.'nin de aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı.
ÇİFTLİK BANK'IN ESİNLENDİĞİ SİSTEM
Sistemin Türkiye ayağında 40 bin üyesi olduğu belirlenirken şu ana kadar dolandırılanların 4 bin civarında olduğu belirtildi. 1 milyon 200 bin liralık vurgun yapıldığı belirtilen sistemle ilgili ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın da bu sistemden etkilenerek Çiftlikbank'ı kurduğu iddia ediliyor.
4 MİLYON BİTCOİN'İN İZİ SÜRÜLÜYOR
Yetkililer çetenin Bahama Adaları'nda bulunan sunucusuna yönelik incelemelerin sürdüğünü belirtti. 2015 ile 2018 yılları arasında söz konusu dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren ve Rusya uyruklu Mavrodi'nin kurduğu sistem üzerinden milyonlarca lira vurgun yapan çeteye yönelik soruşturmada kayıp 4 milyon liralık Bitcoin'in izi de sürülüyor.
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