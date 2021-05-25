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Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası kısıtlamalara rağmen Türkiye tatilini iptal etmedi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, uçuşların kısıtlanmasının ardından Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlasının Türkiye tatilini iptal etmeyerek ertelediğini bildirdi.

SON DAKİKA! Rus turistlerden Türkiye'ye iyi haber!
Rus turistlerden Türkiye'ye iyi haber
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AA

Gorin, başkent Moskova'da düzenlenen Dijital Havacılık ve Seyahat Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasında 15 Nisan ila 1 Haziran arasında kısıtlanan uçuşlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uçuşların kısıtlanması nedeniyle Rus tur şirketlerinin turistlere önemli oranda borçlandığına işaret eden Gorin, "Hesaplarımıza göre, şirketlerin iptal edilen turlar nedeniyle turistlere toplam borcu 20 milyar ruble düzeyinde." dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşların kısıtlanması nedeniyle yaklaşık 500 bin turistin söz konusu dönemde Türkiye'ye gidemediğini aktaran Gorin, "Yaptığımız çalışmaya göre, Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası Türkiye tatilini iptal etmeyerek ileri bir tarihe erteledi. Yüzde 18'i tatilini başka bir ülkede yaparken, yüzde 15'i Rusya'da tatil yaptı." şeklinde konuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşlar için 15 Nisan-1 Haziran'da sınırlandırma kararı alındığını duyurmuştu.

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