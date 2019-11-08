Geçen yıl 4 milyon 801 bin Rus turistin geldiği Antalya'ya, bu yıl 1 Ocak-31 Ekim döneminde 5 milyon 414 bin 602 Rus gelerek, tüm zamanların rekoru kırıldı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Halen talep alan Rus pazarı, kışın da önemini ve artışını sürdürecek" dedi

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay, "Özellikle Antalya ve İstanbul'daki turizmcilerin hepsinin yüzü gülüyor, keyifleri yerinde. Gelen turistlerde rekorlar kırılıyor" açıklamasında bulundu

Sürecek...