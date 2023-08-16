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        Haberler Dünya Rus uzay aracı Luna-25, Ay'ın yörüngesine girdi

        Rus uzay aracı Luna-25, Ay'ın yörüngesine girdi

        Rus uzay aracı Luna-25'in Ay'ın yörüngesine girdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:33
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        Rus uzay aracı Luna-25, Ay'ın yörüngesine girdi
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        Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, ülkenin 1976'dan bu yana Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25'in faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

        Luna-25'in, Dünya'nın doğal uydusu Ay'ın yörüngesine girdiğine işaret edilen açıklamada, uzay aracındaki tüm sistemlerin normal şekilde çalıştığı kaydedildi.

        Luna-25, 11 Ağustos'ta Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.

        Ay'da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25, su aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini de inceleyecek.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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