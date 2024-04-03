Rus yetkili: Saldırının arkasında Ukrayna ve ABD var
Rusya'nın üst düzey güvenlik yetkilisi Nikolai Patrushev, Moskova saldırısının arkasında Ukrayna özel servisinin olduğunu ve bu servisin kontrolünün ABD'nin elinde olduğunu öne sürdü.
Rusya'nın son yıllarda yaşadığı en büyük terör olaylarından olan Moskova saldırısının ardından saldırının arkasında kimin olduğu tartışmaları sürüyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve üst düzey Rus yetkililer saldırının planlayıcısının Ukrayna ve ABD olduğunu işaret ederken, bu açıklamalara Rusya üst düzey güvenlik yetkilisi Patrushev de katıldı.
Patrushev 22 Mart'ta Moskova yakınlarında düzenlenen ölümcül konser saldırısının arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunu ve Ukrayna'nın da ABD'nin kontrolü altında olduğunu söyledi.
Güvenlik Konseyi sekreteri Patrushev, Rusya'nın Ukrayna'nın dahli olduğu yönündeki son iddiasına ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı.
Ukrayna en az 144 kişinin ölümüne yol açan saldırıyla bir ilgisi olduğunu reddederken, ABD saldırının tek sorumlusunun DEAŞ militanları olduğunu savunuyor.