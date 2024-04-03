Rus yetkili: Saldırının arkasında Ukrayna ve ABD var

Rusya'nın son yıllarda yaşadığı en büyük terör olaylarından olan Moskova saldırısının ardından saldırının arkasında kimin olduğu tartışmaları sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve üst düzey Rus yetkililer saldırının planlayıcısının Ukrayna ve ABD olduğunu işaret ederken, bu açıklamalara Rusya üst düzey güvenlik yetkilisi Patrushev de katıldı.

Patrushev 22 Mart'ta Moskova yakınlarında düzenlenen ölümcül konser saldırısının arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunu ve Ukrayna'nın da ABD'nin kontrolü altında olduğunu söyledi.