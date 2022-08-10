Rus yolcu, çıkışı yasak ilaçlarla yakalandı 0:00 / 0:00

DHA

Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Rus yolcunun valizinde yapılan aramalarda Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan kanser ilaçları ile sahte oturum kağıtları ele geçirildi. DHA'nın haberine göre, Almanya'ya gitmek için önceki gün İstanbul Havalimanı'na gelen Rus uyruklu M.A, terminale girmek için güvenlik noktasına geldi.

15 SAHTE OTURUM KARTI ELE GEÇİRİLDİ Burada yapılan kontrollerde güvenlik görevlileri, M.A.'nın valizinde çok sayıda ilaç tespit etti. Bunun üzerine güvenlik görevlileri durumu İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.