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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Rus yolcu, çıkışı yasak ilaçlarla yakalandı - Güncel haberler
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Rus yolcu kanser ilaçlarını Almanya'ya götürürken yakalandı 

İstanbul Havalimanı'nda bir Rus yolcunun valizinde yapılan aramalarda Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan kanser ilaçları ile sahte oturum kağıtları ele geçirildi

Son dakika: Rus yolcu, çıkışı yasak ilaçlarla yakalandı - Güncel haberler
Rus yolcu, çıkışı yasak ilaçlarla yakalandı
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DHA

Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Rus yolcunun valizinde yapılan aramalarda Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan kanser ilaçları ile sahte oturum kağıtları ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, Almanya'ya gitmek için önceki gün İstanbul Havalimanı'na gelen Rus uyruklu M.A, terminale girmek için güvenlik noktasına geldi.

15 SAHTE OTURUM KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Burada yapılan kontrollerde güvenlik görevlileri, M.A.'nın valizinde çok sayıda ilaç tespit etti.

Bunun üzerine güvenlik görevlileri durumu İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yolcunun detaylı valiz aramasında Türkiye'den temin ettiği Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan bin 350 film kaplı kanser ve Antidepresan ilacı, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya gibi ülkeler için düzenlenmiş 15 sahte oturum kartı ve 4 laptop ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A'nın sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildiği öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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