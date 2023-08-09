Ruslan Malinovskyi'den flaş paylaşım! İşte transferde son durum
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ruslan Malinovskyi'nin son paylaşımı heyecan yarattı
Marsilya'dan ayrılması beklenen Ruslan Malinovskyi'nin kum saati emojisiyle yaptığı paylaşım Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.
Siyah-beyazlılar, Ukraynalı futbolcu için Marsilya ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda önemli ölçüde anlaşsa da İtalyan ekibi Torino da bu transfer için devrede.
Malinovskyi'nin ailesinin İtalya'da yaşamak istediği belirtilirken Beşiktaş'ın yaptığı teklifin daha iyi olduğu öğrenildi.