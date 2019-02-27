Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2018'de Türkiye 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yabancı turistlerde ilk sırayı 5 milyon 964 bin 613 ziyaretçiyle Rusya Federasyonu aldı.

Turizmciler daha çok deniz, kum ve güneş için Türkiye'yi tercih eden Rus turistlerin kışın da Türkiye'ye gelmesi için çalışma başlattı. Sağlık turizminde Rusya'yı hedef olarak belirleyen turizmciler bu kapsamda Moskova'dan gelen heyetleri Türkiye'de ağırladı.

İçlerinde tur operatörleri, acente sahipleri ve doktorların bulunduğu heyetler Ankara, Denizli, Muğla ve İstanbul'daki tesisleri gezdi. Daha sonra da İzmir'e çıkarma yapan Rus heyet, İzmir'deki termal tesislerde incelemelerde bulundu.

HEDEF 100 BİN RUS TURİST

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'dan gelen heyetin Bursa ve Denizli'deki tesislerden bazılarıyla anlaşma yaptığını bilgisini verdi.

Geçen yıl Rusya'dan 80 bin turistin sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye geldiğini ve bu pazardaki sayıyı artırmak istediklerini vurgulayan Yılık, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda tur operatörleri ve acentelerle görüşmelerimiz oldu. Türkiye genelindeki tesislerimizin ve hastanelerimizin dünyada hangi noktada olduğunu anlattık. Türkiye'nin sağlık turizmi ve termal turizmde bu denli geliştiğini Ruslar bilmiyordu. Sadece plaj turizmi olduğunu biliyorlardı. Biz yapmış olduğumuz tanıtımlarla Türkiye'deki sağlık turizminin dünya ile yarışır olduğunu, birçok Avrupa ülkesinden de önde olduğumuzu anlattık. Kendileri de bunu gördü."

Rus heyetleri Türkiye'de ağırlamaya ve tanıtım faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Yılık, "Hedefimiz 2019 ve 2020'nin ilk çeyreğinde 100 bin Rus turisti sağlık turizmi kapsamında Türkiye'de ağırlamak." ifadesini kullandı.

Yıllık, ayrıca sağlık turizmi kapsamında gelen turistlerin 14 ila 28 gün arasında konakladıklarını ve ülkeye 700 ila 3 bin arasında döviz bıraktıklarını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN TERMAL SUYU DAHA İYİ"

Rus tur operatörü Galina Tereshchenko ise ülkelerinde son yıllarda sağlık turizmine talebin arttığını dile getirdi.

Talep karşısında sağlık turizmi merkezlerini incelemeye aldıklarını aktaran Tereshchenko, Türkiye'de bu potansiyelden geç haberdar olduklarını vurguladı.

Rusya'dan sağlık turizmi kapsamında daha çok Macaristan, Slovenya ve Çekya'ya gidildiğine işaret eden Tereshchenko, "Türkiye'deki termal suyun kalitesi Avrupa'dan çok daha iyi. İlerleyen günlerde ülkemizden Türkiye'ye sağlık turizmi anlamında birçok turistin geleceğini öngörüyoruz. Sadece termal su değil, iklim şartları da mükemmel." diye konuştu.

Fiyat ve kalite dengesinde de Türkiye'nin bir adım önde olduğunu belirten Tereshchenko, Avrupa ülkelerinden de Türkiye'deki termal tesislere yoğun ilgi olduğunu ve Avrupalılar'ın da Türkiye'de şifa bulduğunu kaydetti.

Tereshchenko, Rusya'dan Türkiye'ye seyahatlerde vize serbestliği ve ulaşım alternatiflerinin de turistlerin gelmesinde önemli bir etken olduğunu sözlerine ekledi.