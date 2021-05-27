Rusların borç yükümlülükleri tarihi zirveye çıktı

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Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan “Mali İstikrar Değerlendirmesi” adlı rapora göre, Rusların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde borç servis oranı artışını sürdürdü.

Vatandaşların borçlanmayı sürdürdüklerine, ancak gelirlerinin aynı oranda artmadığına işaret edilen raporda, “Bu nedenle, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 10,7 seviyesinde olan borç servis oranı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,9’a çıktı.” denildi.

Söz konusu oranla Rus vatandaşlarının borç yükümlülükleri tarihi seviyeye çıkmış oldu. Rusların borç yükümlülüklerinde bir önceki rekor seviyeye yüzde 11,7 ile martta ulaşılmıştı.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kseniya Yudayeva da 17 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Rusların borç yükümlülüklerinin bu yıl hızlı bir şekilde artığını ve tarihin en yüksek seviyelerine çıktığını söylemişti.

Rusya Merkez Bankası tarafından 11 Mayıs'ta yayımlanan verilere göre, Rus vatandaşlarının vadesi geçmiş borçları 1 Nisan itibarıyla 1 trilyon 23 milyar rubleye ulaşarak Ekim 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Söz konusu dönemde Rusların bankalara olan toplam borçları da yüzde 2,2 artarak 20,7 trilyon rubleye ulaştı.