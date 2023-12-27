Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Rüşvet operasyonu! 8 gözaltı

        Rüşvet operasyonu! 8 gözaltı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aralarında borsacı Nihat Özçelik'inde bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 08:32 Güncelleme: 27.12.2023 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rüşvet operasyonu! 8 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Rüşvet, şantaj, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmî belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız uzun namlulu silah, iki adet çelik yelek ve dijital materyallere el konuldu.

        Savcılık, şüphelilere ilişkin borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığını da bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokakta!
        Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokakta!
        Aracında ölü bulundu
        Aracında ölü bulundu
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Onlar için talihsizliklerin yılı
        Onlar için talihsizliklerin yılı
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        TFF'den Süper Kupa'ya gidecek taraftarlara uyarı!
        TFF'den Süper Kupa'ya gidecek taraftarlara uyarı!